◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）巨人・大勢投手が同点ソロを被弾した。７―６の９回に６番手で登板。３球で２アウトを奪ったが、続く金周元に１５５キロ直球を捉えられ、打球は右中間スタンド中段に飛び込んだ。最後の打者は２ストライクと追い込んでからこの日最速の１５６キロ直球で空振り三振に仕留めた。試合は規定により９回引き分けで終了した。