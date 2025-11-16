◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの高橋宏斗投手が６―４の７回から５番手で登板し、２イニングを投げ、２安打２失点、４奪三振３四死球で降板した。先頭のノ・シファンはスプリットで空振り三振に仕留めたが、続くムン・ボギョン、ムン・ヒョンビンに連続四球、さらにキム・ジュウォンのおしり付近に死球を与えた。なお１死満塁から代打・パク・ドンウォンに１５５キ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 3. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 5. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 6. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 7. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 8. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 9. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 10. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 6. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 7. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 8. ポケカ扱う無人店襲い 5人逮捕
- 9. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 10. クマ目撃が半減 ドングリ要因か
- 11. 政府の物価高対策 17兆円規模に
- 12. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 13. 立憲・野田代表 高市首相に苦言
- 14. 推しのために半年でTOEIC895点
- 15. イオンにクマ侵入 店入り口封鎖
- 16. ライブハウス前で女性歌手が腹など切りつけられ重傷 午後に出演予定で1人で待機 逃走した男とは「面識ない」 東京・赤坂
- 17. ジョージア大使が自身の「Suica残高」大公開！ ペンギンの“卒業”に「残念ですが、仕方ありません」
- 18. 参政党幹事長の反論を高裁が却下
- 19. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
- 20. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
- 1. トイレで女児に性的行為→殺害
- 2. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
- 3. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
- 4. 安心して付き合える人の見極め方
- 5. 高市内閣支持69％、不支持16％
- 6. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
- 7. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
- 8. ポケパーク開業 注意事項を発表
- 9. Suica ペンギン卒業に撤回署名
- 10. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
- 3. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
- 4. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
- 5. 中国への渡航危険 引き上げ提言
- 6. 日本への渡航自粛 中国の反応は
- 7. 韓国は「模範的な同盟国」評価
- 8. 訪日やめた 中国SNSに出始める
- 9. 北で「和盛ゲーム館」の実態
- 10. A・グランデ 乱入男に襲われる
- 1. 経済対策 月2000円前後の補助へ
- 2. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
- 3. 心に余裕がある人の考え方TOP1
- 4. スーパードライ一強時代は終焉か
- 5. 早期退職で自由を手に入れた43歳
- 6. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 7. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
- 8. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
- 9. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
- 10. 混乱するよ 新生Suicaにツッコミ
- 1. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
- 2. どこに何書いたか分かるノート
- 3. ポケモンGO『ドラゴンウィーク』イベント開始。 色違いサザンドラやレックウザ入手チャンス
- 4. 世界最大のプレプリントサーバー「arXiv」でついに論文をHTML形式で表示可能に、視覚障害や失読症を持つ人のアクセシビリティが向上
- 5. 楽天ふるさと納税で人気の返礼品
- 6. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
- 7. 「ガンプラ」が動くサービス登場
- 8. 「KOORUI」ディスプレーがお得に
- 9. 10億円のヘリ、3億円のクルマ 「エルメス」の超セレブな乗り物
- 10. ついに「Android Market」のアプリケーション数が10万本を突破、飛躍的に増加中
- 11. USB対応の自動読経機「お経(OKYO)」登場、持ち運び用に合体・分離も可能
- 12. 「その日がきた」アップル・ジョブズCEO退任
- 13. 女性器に挿入するスマホ連携 骨盤底筋トレーナーkGoal出荷開始。空気で太さ調節、アプリで確認
- 14. 無料で地盤の固さや災害リスクなどの情報を一目で見られる「地盤サポートマップ」
- 15. 携帯ショップも「初売り」が得?
- 16. 3Dプリントで「失われた生体組織」をつくるテクノロジー：英スウォンジー大学
- 17. ハイテクでハイデザインな「セックストイ」の世界
- 18. JRPG『ロストオデッセイ』が年末まで無料配信。Xbox One下位互換300本超え記念
- 19. LINEトークの写真は2週間でDL不可に！思い出の写真をまるっと一括保存する方法
- 20. Google謹製スマホ「Pixel」シリーズの最新モデル「Pixel 4」が発表
- 1. 大谷 真美子さんにキスしない訳
- 2. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
- 3. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
- 4. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
- 5. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
- 6. これで代表なのか 絶望の11死球
- 7. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
- 8. 真美子さん選んだハイブラワンピ
- 9. 巨人が今FA先として不人気な理由
- 10. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
- 11. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
- 12. 古代エジプトの神々 国家神にも
- 13. 打者・大谷だけ? ド軍から侍Jに
- 14. 興国サッカー部 予定通り選手権に出場へ
- 15. G1「エリザベス女王杯」で12着
- 16. 「長嶋茂雄賞」に落合氏が言及
- 17. 地元・北九州で共演なるか！ 小学生時代のチームメイト植中朝日＆大畑歩夢がウクライナ戦へ「彼のアシストから僕がゴールを」【U-23代表】
- 18. 猫の「体内時計」が正確な理由
- 19. 新潟 中指立てる違反行為を発表
- 20. 厳しすぎるイタリア…W杯ストレートイン条件は“16日ノルウェー戦9点差勝利”、本音吐く選手「正直無理」ガットゥーゾ監督「ほぼ不可能」
- 1. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 2. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 3. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 4. イワクラ 破局で「風俗通える」
- 5. 星野源、紅白不出場も納得の理由
- 6. 野呂佳代 初出し情報を突然告白
- 7. 競馬芸人 「えぐぅwww」な的中！驚きの払い戻し額に「これは夢ではなく現実です」スポニチでも予想中
- 8. 武尊がTKO勝利後、電撃引退表明
- 9. Dream5、9年ぶりに一日限り復活
- 10. やす子 台湾有事巡る発言に持論
- 11. 全員怪しい…性行為同意書を作成
- 12. 頭蓋骨骨折の「仮面ライダー」スーツアクター、退院を報告「元気です」 6日リハ中に落下事故
- 13. 小阪由佳 写真集でセミヌードに
- 14. 残酷な映像です 安住アナが注意
- 15. VIVAT続編ロケ 聖地で堺雅人目撃
- 16. サカナクション 山口一郎、YouTubeでの活動3周年記念したソロイベントを両国国技館にて開催
- 17. 『ザ・ロイヤルファミリー』公式が“お知らせ” ネット歓喜「マジで神！」「本当に嬉しい」
- 18. 新ユニット IXIS、男性声優によるエンタメレーベル Kiramuneよりデビュー 『キラフェス 2026』開催も
- 19. 松任谷由実ライブでチケ転売対策
- 20. 紅白出場者に昭和・平成世代困惑
- 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
- 2. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
- 3. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
- 4. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
- 5. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
- 6. ローソン“値段そのまま”増量キャンペーンの追加開催が決定！ 盛りすぎ人気全11品を50％増量＜取材レポ＞
- 7. 「ヒュッゲ」な冬の贈りもの受付
- 8. SNSで人気 デニムの上手な人
- 9. 「あれ？ スマホどこ！？」→【ダイソー】「おしゃれ便利アイテム」で解決！
- 10. 「Dove」の極上スキンケアを体験 表参道で3日間の無料イベント
- 11. バロックジャパン、新大人ジュエリーブランド開始。SLY乙部がディレクション
- 12. プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ × 永井一正、動物モチーフのユニークなコラボシリーズ発売
- 13. 髪を伸ばしかけの方にオススメ☆ 根元プリンは３つの簡単ヘアアレンジでオシャレ度UP
- 14. 東京西川の寝具、シモンズのベッドがお得に 「東急吉祥寺」でフェア
- 15. 上手に斜めバングを作るコツ
- 16. 宮城のお土産に「レモンクリームチキンカレー」を！
- 17. ショートヘア向け簡単にかわいくなれるアレンジ10選！
- 18. 血液型【くまのプーさんのキャラクターだったら？】A型はピグレット、B型はプー！
- 19. 疲れたな〜と思ったら週末プチ断食。スムージークレンズでスッキリ軽やかに！
- 20. たらこスプレッド以外にも名作