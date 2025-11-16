◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンと宿敵韓国の第２戦は乱戦の末、引き分けに終わった。先発の金丸は３回１死満塁で宋成文に右前に２点打を許して先制された。なおも１死一、三塁で韓東熈から空振り三振を奪った際に重盗を決められて、３点目を失った。金丸は３回６０球を投げて３安打、４奪三振、２四球、３失点で降板。１５日から２試合連続で韓国に３点を先制さ