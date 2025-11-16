「まず代表選手は大変だなって（笑）。自分もちゃんと代表に入って試合に出続けることはほぼなかったので、代表ウィークも休みなくやっている日本代表選手はすごいなというのは、まず感じました。それでも日本を代表してプレーすることは、疲れよりもありがたいことですし、幸せなことだと感じています」充実した表情でこう語ったのは、渡辺剛だ。今年6月の活動から継続的に招集され、今や日本代表の最終ラインに欠かせない存在