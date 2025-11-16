シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（浦安市舞浜）のカフェ「トスティーナ」では、2025年12月1日（月）～25日（木）の期間、「クリスマス スイーツ&ベーカリー」を開催♡真っ赤なルージュや雪のようなKOYUKIなど、見た目も味わいも華やかなスイーツが勢ぞろい。ホリデーシーズンの特別なひとときを、ホテルメイドの上質な味とともにお楽し