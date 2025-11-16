ノルディックスキー・ジャンプで、２２年北京五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が１６日、ワールドカップ（Ｗ杯）に向けて羽田空港から出発した。出発前には北海道と山形県で神社を参拝したことを明かし、「けがなく見守って下さりありがとうございますとお礼を言った。毎年けがをする選手が多い中で、健康体で長年やらせてもらっている。そのお礼を毎年している」と笑顔。充実した気持ちで自身４大会連続の出場がかかる五輪シーズン