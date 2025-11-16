北京市の国貿商城にある「ズートピア2」をテーマにしたポップアップストアでは11月13日、買い物客がショッピングを楽しんでいた。アニメーション映画「ズートピア2」は、11月26日に全米での公開と同時に中国大陸部でも公開される予定。中国新聞網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）