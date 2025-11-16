◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子SAGA久光スプリングス3―0Astemoリヴァーレ茨城（16日、SAGAアリーナ）3位のSAGA久光が11位のAstemoを25―23、25―22、25―18のストレートで退け、連勝を9に伸ばした。通算9勝3敗で順位は3位のまま。安定したトスワークが光ったセッターの栄絵里香（34）が今季2度目のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれた。同アリーナで行われる次節21、22日の両日は、12位（3勝9敗）の東レ