第44回大分国際車いすマラソンが16日、大分市で行われ、フルマラソン男子の最速クラスはパリ・パラリンピック金メダルのマルセル・フグ（スイス）が1時間17分51秒で12度目の優勝を果たした。パリ銅の鈴木朋樹（トヨタ自動車）は3位だった。女子はマニュエラ・シャー（スイス）が1時間38分55秒で制した。4年前に大分で自ら打ち立てた世界記録にわずか4秒届かなかった。39歳のフグは「残念。でも力は出し切った。これがスポーツ