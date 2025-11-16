今月２３日から沖縄で行われるジャパンウィンターリーグに派遣される赤星優志投手が１６日、ジャイアンツ球場でキャッチボールなどの練習を行った。赤星は先発ローテを回るなどしたが２２登板、６勝９敗、防御率２・６８。９月途中に右肩痛によって離脱し、そのままシーズンを終えた。「けがで終わっているので、イメージとしてもやっぱり元気な姿を見せて１年終わるっていうのと、来年に向けてここまではできるっていうところ