◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンの高橋宏斗投手が８回に痛恨の一発を食らった。７―５の８回１死、２番・アン・ヒョンミンに１５２キロの直球を左中間スタンドに運ばれた。アンは前日１５日に続いて２試合連発。高橋宏にとっては痛恨の一発となった。