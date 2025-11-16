現職と新人あわせて3人が立候補した霧島市長選挙は、16日夜、開票が行われています。 このあと午後11時ごろに当落が判明する見通しです。 霧島市長選挙には▼新人で元霧島市議会議員の山田龍治さん、▼新人で元霧島市議会議員の今吉直樹さん、▼現職で3期目を目指す中重真一さんの3人が立候補しました。 投票は午後7時に締め切られました。 投票率は53．41%で、4年前の前回を5．83ポイント下回りました。 午後8時半から開票作