俳優の木村拓哉（53）が、16日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）のインタビューに答え、SMAP解散後、事務所に残った理由について振り返った。91年に6人組としてCDデビュー。国民的アイドルとして28年にわたり活動したが、16年に解散した。木村と中居正広氏はジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）に残ったが、中居氏は20年に独立。今年1月に芸能界を引退した。一方、稲垣吾郎、香取慎吾、草磲剛は事務所を退所