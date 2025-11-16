2.5次元アイドルグループのすとぷりが15、16日、神奈川・Kアリーナ横浜で「歌ってみたライブ」を初開催した。「歌ってみた」とは、2.5次元グループたちが、既存の楽曲をカバーした動画を、YouTubeなどで公開する文化で、若い世代を中心に人気。令和の音楽シーンに欠かせないジャンルだ。それゆえ、今回は全編カバー曲のライブに挑んだ。ORANGERANGEの「イケナイ太陽」や黒うさPの「千本桜」など全23曲を披露した。ユニットコ