１３７期新人の鈴木雄登（２０＝愛知）が１６日、ボートレースとこなめで行われた「第８回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走」の最終日９Ｒに６号艇で出走。６コースから最内を差して１着でゴール。デビュー節、９走目で初勝利。１１月にデビューした１３７期生では水神祭一番乗りとなった。レース後は「今節中に見つかった課題、やらなければいけないことも見つかったので、そこを改善してもっといいレースがしたい