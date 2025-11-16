２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が１６日、Ｋアリーナ横浜で「歌ってみたライブ２０２５〜そろそろ歌みたも聴きたくない！？〜」を開催した。この日のライブは、デビュー当初同様にカバー曲のみで構成。来年１０周年を迎えるのを前にしての原点回帰に、メンバーの莉犬は「『歌ってみた』は僕たちを支える大きなもの。１０周年の前に『歌ってみたライブ』ができたことはうれしい」と笑みを浮かべた。この日は「イケナイ