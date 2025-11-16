◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）試合時間が３時間３４分となり、３時間１４分を要した前日（１５日）に続いて、２戦とも３時間を超えた。今大会は「ピッチクロック」が導入され、投手はテンポを上げて投球することが求められているが、今季のＮＰＢの平均時間（延長を除く７５３試合）の３時間５分に比べて、長いゲームとなった。ＭＬＢではピッチクロック導入初年度だった２３