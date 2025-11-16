帰宅後爆速自炊メシ１００この記事の画像を見る下ごしらえの手間がなく、食材をムダなく使える「カット野菜」や「冷凍食材」。便利だと思いながら、活用できていない人は多いのでは？ 筆者もそのひとりです。カット野菜で作るものはワンパターンになりがちだし、冷凍食材はレシピが思い浮かばない…。そこで、カット野菜や冷凍食材、缶詰やドライパックなどの「爆速食材」を活用した、アイデア満載のレシピ本『帰宅後爆速自炊