俳優の広瀬すずさん（27）が15日、第17回TAMA映画賞の授賞式に登場。数多くの作品に出演した今年1年を振り返りました。今回、本年度最も心に残った女優に贈られる最優秀女優賞を受賞した広瀬さん。トロフィーを受け取ると「心の底から尊敬する監督はじめ、スタッフ、キャストの皆様とこうして作品を１つ作ることができて、このように評価していただけることは本当に励まされます。これからも精進して参ります」と挨拶しました。■