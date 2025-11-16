2025年11月16日午前11時ごろ、厚沢部町立館小学校の敷地内でクマのものとみられるフンが見つかりました。小学校の職員が学校敷地内の山側で、クマのようなフンを発見し警察に通報したということです。その後、警察官やハンターが現場でフンを確認しました。クマのフンとみられるということです。この小学校は山と隣接した場所にありますが、休日だったため学校内に児童はいませんでした。警察が付近の警戒を強めています。