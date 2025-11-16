有吉弘行が１６日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。「ケンカしそうな若手コンビ」についてタイムマシーン３号・山本浩司、アルコ＆ピース・酒井健太に聴取した。有吉はお笑いコンビ「エルフ」がラジオでケンカしたというネットニュースを見たと話し「それで思いましたけど、『（有吉の）壁』とかでやってて、そういうのって頻繁にないんですか？目撃したみたいなのないですか？」と２人