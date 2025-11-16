元ＡＢＣテレビのアナウンサーで、２００５年にフリーに転身した山本モナが１３日、ＳＮＳで司法試験に合格したことを報告した。「ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった、、」と明かした。１６日には「伊藤塾の合格報告会に行ってきました。」と明かし、「合格を報告することができて、感無量です」とつづり、「恩人」という塾長が授業の中で「人には合格するタイミングがあって、その人の一番良いタイミングで合