クラシカルに女っぽさもトレンド感も盛りたいなら、頼るべきはブラウン＆ベージュ。そこで今回は、加藤ナナとともに、ワントーンでも重くならず上品見えが叶う「最旬クラシカルコーデ」を2つご紹介します。この秋はお上品なコーデでありきたりな印象を打破してみては？ブラウン or ベージュが断然お上品モードクラシカルの基本はベーシックカラーで織りなすこと。トレンド感を高めつつ、フェミニンに仕上げるなら選ぶべきはベージ