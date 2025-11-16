野球日本代表・侍ジャパンは16日、公式SNSを更新。韓国との2戦目の試合前に行われた声出しの様子を公開しました。多くの選手が今季を締めくくる試合となるかと思われるこの日の試合。声出しを任されたのは、今回が侍ジャパンへの初選出となっているソフトバンク・野村勇選手です。野村選手は「11-4」での快勝となった前日の試合を振り返り「昨日はナイスゲームでした！監督が勝ちにこだわってやっていきましょうっていう中で勝てた