北海道苫前町で推定体重およそ400キロの巨大なクマが箱わなをひっくり返す様子が撮影されました。付近では今月に入り複数回、クマの足跡が確認されていて警戒が続いています。北海道苫前町小川地区に設置された無人カメラの映像。今月12日未明、巨大なクマがカメラの前に現れ、箱わなを押してひっくり返しました。猟友会によりますと、このクマの推定体重はおよそ400キロとみられるということです。設置していた箱わなの重量はおよ