◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（16日、東京ドーム）隅田知一郎（西武）が2点リードの6回から4番手で登板し、ピンチを背負いながらも無失点で切り抜けた。10日の広島との練習試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）では、ピッチクロックやメジャー球に苦戦し、2回2/3を投げて5四球などで9失点と炎上していた。この日も先頭打者に四球を与えた後、2死としてから再び四球で一、二塁のピンチを作ったが、最