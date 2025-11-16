＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーレギュラーシーズン最終戦のファイナルラウンドが開幕。岩井千怜ら第1組が日本時間午後9時に1番からティオフを迎えた。【写真】西村優菜さんがドレスアップしました日本勢最上位のトータル7アンダー・10位タイにつける西村優菜は、翌17日（月）の午前0時29分にティオフ。大逆転シード入りへ正念場