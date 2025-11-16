「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１６日、東京ドーム）侍ジャパンの隅田知一郎投手が１回無安打無失点、２四球。韓国の柳志荽監督が強化試合前に注目選手にあげていた左腕が修正力を見せた。六回から４番手で登板。先頭の崔在勲にフルカウントから四球を出すも、２死二塁とした。その後、安賢民にも四球を出したが、この日２安打と当たっていた宋成文は空振り三振に仕留めた。宮崎合宿中の１