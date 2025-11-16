◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本―韓国（2025年11月16日東京D）野球日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29）が16日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」韓国戦の8回に代打で登場。東京ドームに大歓声が響き渡った。第2戦はスタメンを外れ、ベンチで仲間たちを鼓舞していた岡本が、1点リードの8回に8番・石上の代打で登場した。どよめきが収まらない東京D。今オフにポスティングシステムでのメジ