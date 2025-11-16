【ケープタウン（南アフリカ南部）＝笹子美奈子】アフリカ最南端に生息するペンギンが、毎年８％ずつ数を減らし、１０年後に姿を消すと予測されている。気候変動の影響で、餌が捕りづらくなっていることなどが原因だ。南極大陸から約４０００キロ・メートルの南アフリカ南部ケープタウン近郊の浜辺には、ケープペンギン（通称・アフリカペンギン）が繁殖し、多くの観光客が見物に訪れる。１９３１年には約１５０万羽が生息して