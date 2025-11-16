「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）アジア最大の格闘技団体の日本大会が開催された。武尊の再起戦や、メーンを野杁正明が務めるなど豪華カードが並んだ中、リングサイドには有名人の姿もあった。与座優貴が強豪スーパーレックを下した一戦の直後には、女優の土屋太鳳が大型ビジョンに映し出され、会場は騒然。ＳＮＳなどでは「え、土屋太鳳みにきてんの、マジ？」、「土屋太鳳綺麗すぎて笑った」、「現実世界の土屋太鳳キレ