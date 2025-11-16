全日本プロレス１６日の群馬・高崎大会で、ＧＡＯＲＡＴＶチャンピオンシップ王者の芦野祥太郎（３５）が、井上凌（２３）を下し初防衛に成功した。得意のキックで迫る井上に対し、芦野は野性味あふれるパワーファイトで対抗。バックドロップ、ジャーマンスープロレックスと豪快な投げ技を見舞っていく。芦野は粘る井上の放ったミドルキックを捕らえ、アンクルホールドを決める。ロープへのエスケープも許さずアンクルロッ