全日本プロレス１６日の群馬・高崎大会で安齊勇馬（２６）が地元凱旋勝利を飾った。群馬県安中市出身の安齊は、この日のメインイベントでは宮原健斗、小藤将太と組み、綾部蓮＆タロース＆ＭＵＳＡＳＨＩと６人タッグマッチで激突。地元の大歓声に迎え入れられたが、リング上で孤立してしまい、数的有利を作られる展開が続く。綾部に担がれたところにタロースのラリアートが決まる合体攻撃、さらにはＭＵＳＡＳＨＩのエストレー