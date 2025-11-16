※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話が
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 6. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 7. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 8. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 9. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 10. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 6. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 7. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 8. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 9. ポケカ扱う無人店襲い 5人逮捕
- 10. 政府の物価高対策 17兆円規模に
- 11. クマ目撃が半減 ドングリ要因か
- 12. ジョージア大使が自身の「Suica残高」大公開！ ペンギンの“卒業”に「残念ですが、仕方ありません」
- 13. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
- 14. 中村敬斗がストーカー被害に?
- 15. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 16. 性暴力を考えるサイト消滅し波紋
- 17. 参政党幹事長の反論を高裁が却下
- 18. ライブハウス前で女性歌手が腹など切りつけられ重傷 午後に出演予定で1人で待機 逃走した男とは「面識ない」 東京・赤坂
- 19. 日中世論調査の発表が再度延期
- 20. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
- 1. トイレで女児に性的行為→殺害
- 2. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
- 3. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
- 4. 安心して付き合える人の見極め方
- 5. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
- 6. Suica ペンギン卒業に撤回署名
- 7. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
- 8. 高市内閣支持69％、不支持16％
- 9. 堀江氏 中国人の土地購入に持論
- 10. タイミーを4時間 いくら貰える?
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
- 3. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
- 4. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
- 5. 台湾 中国の訪日自粛を批判
- 6. 中国への渡航危険 引き上げ提言
- 7. 韓国は「模範的な同盟国」評価
- 8. レイプの被害者なのに投獄されるアフガニスタンの女性たち
- 9. 韓国"日本に損害賠償請求すべき"
- 10. 【米国ブログ】日本が合う外国人と、合わない人の違いとは？
- 11. ポルノ会社が避妊具を使わず罰金
- 12. 色見本「PANTONE(パントン)」はどのように「色」の世界標準となったのか？
- 13. 心から安心して乗れる日本の公共交通機関！人命を預かる責任感とプロ意識＝中国
- 14. 自分の内側の感情を科学的に分析する、ダライ・ラマによる感情地図「Atlas of Emotions」
- 15. 米少年 ライブ配信中に自分撃つ
- 16. ワニに顔面パンチ 英女性を救出
- 17. 【海外発！Breaking News】再生回数4200万回超！ 後ろ足麻痺のネコ、走る速さに仰天で嬉しいサプライズ！（米）＜動画あり＞
- 18. 穏やかな夏の午後を体験できる無料ゲーム「Summer Afternoon」レビュー
- 19. 新潟佐渡で台日交流イベント 日本時代の銅像縁に 高雄と友好協定も／台湾
- 20. ネコに「暗闇で光る性質」判明
- 1. 経済対策 月2000円前後の補助へ
- 2. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
- 3. 心に余裕がある人の考え方TOP1
- 4. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 5. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
- 6. 早期退職で自由を手に入れた43歳
- 7. スーパードライ一強時代は終焉か
- 8. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
- 9. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
- 10. 混乱するよ 新生Suicaにツッコミ
- 11. 新生銀行 残高3000億円突破の訳
- 12. 「世界の大富豪」日本人ビリオネアが少ない理由は何か
- 13. JR各社をまたぐ運賃｢通算制度｣はここが変だ
- 14. 正社員共働き世帯に1億のご褒美?
- 15. 駒崎弘樹が壁に当たって学んだ政策の動かし方
- 16. 医師･弁護士ばかりの桜蔭OGが告白｢おひとりさま多数｣の背景
- 17. ｢男性が誰にも相談できない悩み｣にタイ古式マッサージ師が挑む
- 18. 発達障害の僕が発見した「スーツでない日に何を着たらいいかパニック」の人が忘れがちな3つのポイント
- 19. ｢若返る｣箱根登山鉄道､残りわずかの旧型車両
- 20. 【Twitterフォロワー30万人超の精神科医が教える】 ムダに身をけずらない！ 精神科医が実践する「ケンカの作法」
- 1. ポケモンGO『ドラゴンウィーク』イベント開始。 色違いサザンドラやレックウザ入手チャンス
- 2. 10億円のヘリ、3億円のクルマ 「エルメス」の超セレブな乗り物
- 3. ついに「Android Market」のアプリケーション数が10万本を突破、飛躍的に増加中
- 4. 「その日がきた」アップル・ジョブズCEO退任
- 5. 携帯ショップも「初売り」が得?
- 6. ハイテクでハイデザインな「セックストイ」の世界
- 7. JRPG『ロストオデッセイ』が年末まで無料配信。Xbox One下位互換300本超え記念
- 8. LINEトークの写真は2週間でDL不可に！思い出の写真をまるっと一括保存する方法
- 9. Google謹製スマホ「Pixel」シリーズの最新モデル「Pixel 4」が発表
- 10. 古代ローマの水道で使われていた「バルブ」はどのようなものだったのか？
- 11. 自律走行車から電気自動車へ、変わる米自動車産業の投資先
- 12. ホーム画面でひと目で天気がわかる！「Yahoo!天気」をウィジェットへ追加する方法：iPhone Tips
- 13. 磁石でスマホに張り付く充電器
- 14. 世界最小クラスの急速充電器。Switchユーザー必携の「Allite B」、GaN採用の高出力「Allite A2」
- 15. 大人気ストリーマーのハイタニさん、こく兄さん、天鬼ぷるるさんが登壇！『ストリートファイター６ 〜俺より強いやつに会いに行く！〜 inラグーナテンボス』
- 16. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
- 17. iPhone 16・iPhone 16 Pro・Apple Watch Series 10・AirPods 4などが登場したAppleイベントの発表まとめ
- 18. Amazonで人気ボードゲームがSALE
- 19. 小型マウス好きは要チェック！携帯製と機能性を兼ね備えた「CapacMouse Pro」がクラウドファンディング中
- 20. Radeon RX 9070 XTと9070を試す - GeForce比でも優秀なゲーム性能、価格次第で化ける？
- 1. 大谷 真美子さんにキスしない訳
- 2. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
- 3. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
- 4. 真美子さん選んだハイブラワンピ
- 5. 巨人が今FA先として不人気な理由
- 6. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
- 7. これで代表なのか 絶望の11死球
- 8. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
- 9. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
- 10. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
- 1. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 2. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 3. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 4. イワクラ 破局で「風俗通える」
- 5. 競馬芸人 「えぐぅwww」な的中！驚きの払い戻し額に「これは夢ではなく現実です」スポニチでも予想中
- 6. 星野源、紅白不出場も納得の理由
- 7. 野呂佳代 初出し情報を突然告白
- 8. 頭蓋骨骨折の「仮面ライダー」スーツアクター、退院を報告「元気です」 6日リハ中に落下事故
- 9. Dream5、9年ぶりに一日限り復活
- 10. 武尊がTKO勝利後、電撃引退表明
- 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
- 2. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
- 3. SNSで人気 デニムの上手な人
- 4. プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ × 永井一正、動物モチーフのユニークなコラボシリーズ発売
- 5. 髪を伸ばしかけの方にオススメ☆ 根元プリンは３つの簡単ヘアアレンジでオシャレ度UP
- 6. 東京西川の寝具、シモンズのベッドがお得に 「東急吉祥寺」でフェア
- 7. 上手に斜めバングを作るコツ
- 8. ショートヘア向け簡単にかわいくなれるアレンジ10選！
- 9. 血液型【くまのプーさんのキャラクターだったら？】A型はピグレット、B型はプー！
- 10. 疲れたな〜と思ったら週末プチ断食。スムージークレンズでスッキリ軽やかに！
- 11. たらこスプレッド以外にも名作
- 12. おうちでセルフネイルの始め方｜不器用さんも失敗しない方法とは？ネイルポリッシュで手軽に始めよう！｜favor.life
- 13. 「更年期には母性を越えた包容力が身に付くのでは」50代セラピストの更年期エピソード
- 14. ずぼらさんでも可愛くなれる「＃レイヤーカット」の魔法
- 15. 「天中殺」の時期に避けたい行動
- 16. 【夢占い】「逃げる夢」の意味15選！ 恋人が逃げる、ペットが逃げる
- 17. 野菜や発酵食で作るから罪悪感なし！品川〈東京マリオットホテル〉のアフタヌーンティー
- 18. 〈中川餃子製作所〉の冷凍餃子をお取り寄せ！熊本名物「塩ぎょうざ」を実食〜徳成祐衣の果てしなくギョーザな日々〜
- 19. 東京駅のスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」に秋の味覚が大集結！芋・栗・かぼちゃの焼きたてスコーン食べてみた
- 20. 「彼とキスするとき笑っちゃうんだけど！」衝撃発言を連発する無神経な女友達。その言葉に女は…