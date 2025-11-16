（台北中央社）俳優の妻夫木聡が16日、台北市内で「台北金馬映画祭」の関連イベントに登場した。多忙なスケジュールの中で参加を決めた理由を問われると「台湾が大好きだから」と即答。集まった人々からは歓声が上がった。映画祭では妻夫木が主演を務める「宝島」が上映された。舞台あいさつの他、映画館外の広場でもイベントが行われ、妻夫木と大友啓史監督が出席した。昨年から交通部観光署（観光庁）の日本市場向け観光アンバサ