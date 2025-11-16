取材に応じるジャンプ男子の小林陵侑＝16日、羽田空港ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林陵侑（チームROY）が16日、ノルウェーで21日に開幕するワールドカップ（W杯）への出発前に羽田空港で取材に応じ「わくわくしている。開幕から一戦一戦、大事にしていきたい」と述べた。体調不良で11月の国内2試合は欠場したが、もう問題ないという。2大会連続の金メダルに挑むミラノ・コルティナ冬季五輪を見据え「集中できればチャ