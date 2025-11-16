相模原南警察署（資料写真）１５日午後７時４０分ごろ、相模原市南区新磯部の県道で、オートバイが転倒し、運転していた座間市入谷東１丁目、配送業の男性（４７）が相模原市南区磯部、電気工事業の男性（５８）の乗用車にひかれ、搬送先の病院で死亡が確認された。相模原南署によると、現場は信号機のある片側１車線の十字路交差点。オートバイの男性は転倒後、対向車線から右折してきた乗用車にひかれた。