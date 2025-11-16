元AKB48の板野友美（34）が16日、都内で自身がプロデュースするアイドルグループRoLuANGEL（ロールエンジェル）と一夜限りのコラボパフォーマンスを行った。芸能活動20周年を迎え、アパレルやライフスタイルなど自身が手がける事業とコラボを積極的に行っていることから、ロールエンジェルとステージでの共演が実現した。グループの楽曲「Dancing」「群青スタートライン」をセンターでパフォーマンスした。「年齢が違うから…」と