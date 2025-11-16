エリザベス女王杯はレガレイラが優勝16日に行われた中央競馬のG1・エリザベス女王杯（京都芝2200メートル）は、1番人気のレガレイラ（牝4、木村）が制した。表彰式でプレゼンターを務めた人気女優に、競馬ファンから歓喜の声が続出した。戸崎圭太騎手が騎乗したレガレイラが、昨年の有馬記念で強力牡馬を撃破した実力を見せつけた。武豊鞍上のエリカエクスプレス（牝3、杉山晴）がペースを作る展開をじっくり追走。直線は外