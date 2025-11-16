【モデルプレス＝2025/11/16】元AKB48で女優・タレントの野呂佳代が、11月15日放送の日本テレビ系「嗚呼！！みんなの動物園2時間スペシャル」（よる7時〜）に出演。野呂が初公開のエピソードを明かす場面があった。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆野呂佳代「嵐のデビュー曲の握手会に行ったことあります」保護犬のトリミングを行う企画に登場した野呂。共に出演していた番組MCを務める嵐の相葉雅紀から「野呂ちゃんっ