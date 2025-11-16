歌手のアイナ・ジ・エンドが１６日、千葉・幕張メッセで行われた「氣志團万博２０２５」に出演した。昨年に続くステージに、アイナは「めちゃくちゃ出たいフェスなんで、２年連続で出られてうれしいよ」と満面の笑み。「革命を起こしに来ました」と声を張り上げながら「革命道中」を歌唱したほか、氣志團の代表曲「ＯｎｅＮｉｇｈｔＣａｒｎｉｖａｌ」など全８曲を披露した。この日は、大みそかに放送されるＮＨＫ紅白歌