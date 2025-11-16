ＡＫＢ４８の１９期研究生・伊藤百花（２１）と花田藍衣（２０）が１６日、東京・浜松町の文化放送で「『ＡＫＢ４８伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』番組おはなし会ｖｏｌ．１」を開催した。同じく１９期研究生・奥本カイリ（１８）、川村結衣（１９）、白鳥沙怜（１５）がゲスト出演して同期５人が集まった。同番組は、次世代を担う１９期研究生の伊藤と花田がパーソナリティーを務め、文化放送からアイドル