荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝が１６日、福島６Ｒをロンギングフォユー（牝２歳、美浦・大竹）で制し、自身初となる騎乗機会４連勝を達成した。１Ｒを１番人気のドナシェーン（牝２歳、美浦・栗田）で制すると、荻野極の勢いが一気に加速した。２Ｒは５番人気のシェリルファミーユ（牝３歳、栗東・橋口）で差し切り勝ち。３Ｒは８番人気のユウェンタース（牝３歳、栗東・宮）で３連単２９０万超えの大波乱を演出した。そし