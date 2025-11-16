■侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（16日、東京ドーム）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦侍ジャパンは5回、4ー4と同点の場面で2死満塁から石上泰輝（24、DeNA）が2点タイムリーを放ち、勝ち越しに成功した。試合は先発の金丸夢斗（22、中日）が3回3失点と先制を許す展開に。追いつきたい打線は3点ビハインドの4回、韓国代表のオ・