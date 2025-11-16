◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）４番手で登板した西武・隅田知一郎投手は１回無安打２四球無失点。２回２／３を９失点で降板した練習試合のリベンジを果たした。２点リードの６回から登板。先頭を四球で歩かせるも、後続を右飛、三ゴロに打ち取る。だが、２死二塁から再度四球を与え２死一、二塁とピンチを広げたが、３番・宋成文（ソン・ソンムン）を内角低めチェンジアップで