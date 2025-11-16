ボートレース住之江の「2025サザンカップ」は16日、4日目11Rまでの予選が終了。17日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われる。予選突破の勝負駆けで迎えた4日目7R。池田剛規（38＝福岡）はカド4コースに引っ張ると、コンマ13のトップスタートからものの見事に捲り切った。この1着で得点率は6.17まで上昇。17位で準優勝戦に駒を進めることに成功した。「勝ったけど行き足はまだ向上できていないですね。外回りで一つ気になるとこ