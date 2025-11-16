◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンに選出されている隅田知一郎投手が、6回に登板。四球でランナーを背負うも無失点の投球を見せました。侍ジャパンでは「アジアプロ野球チャンピオンシップ2023」からトップチーム入りを重ねている隅田投手。日の丸を背負う中でも力投を続けており、レギュラーシーズンでも、今季自身初の2ケタ勝利をあげるなど好投を続けていました。しかし、先日行わ