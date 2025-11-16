バスク代表は15日、本拠地『サン・マメス』にて、パレスチナ代表との親善試合に臨んだ。ハゴバ・アラサテ監督（現：マジョルカ指揮官）が率いるバスク代表にとって、昨年3月に行われたウルグアイ戦以来の始動となった今回。対戦相手として選んだのはパレスチナ代表で、イスラエルとの戦争状態にある、同国との連帯をアピールする意味合いも大きく、“民族”や“宗教”という観点から、ともに排斥された歴史を歩んだ両者の“友