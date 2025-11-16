格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）でのＯＮＥフェザー級キックボクシング世界王座統一戦で、暫定王者の野杁正明（３２）が正規王者のスーパーボン（３５＝タイ）に判定０―３で惜敗した。１ラウンド（Ｒ）から野杁はノッシノッシと前に出て圧力をかけつつ、カーフキックでふくらはぎを蹴りながら鋭いパンチも叩き込んでペースをつかみにかかった。２Ｒも同様に圧力を掛けるがスーパーボンからも攻