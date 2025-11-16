【新華社合肥11月16日】中国安徽省阜陽市潁上（えいじょう）県にある国家4A級（5段階の上から2番目）の風景区、尤家（ゆうか）花園では最近、赤く色づいた柿が枝もたわわに実り、周辺の風景と相まって静かで味わい深い美しさを醸し出している。（記者/呉万蓉）